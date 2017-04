Con la Coordinación de la Eurodiputada Gavi Zimmer Presidente del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), y convocada por los eurodiputados Joao Pimenta Lopes del Partido Comunista Portugués (PCP), Tania González de Podemos y Marina Abiol de Izquierda Unida, integrantes del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL).

Y, bajo el lema COLOMBIA DESPUES DEL ACUERDO DE LA HABANA: CONSTRUYENDO EL CAMINO HACIA LA PAZ; el día 28 de marzo de 2017, se realizó una importante sesión en el Parlamento Europeo.

En dicho evento intervinieron, entre otras personas; Imelda Daza integrante de Voces de Paz, Cesar Eduardo Loza Del Partido Comunista Colombiano y presidente de la USO, Andrés Gil Vocero Nacional de la Marcha Patriótica y dirigente de la ACVC, Enrique Santiago asesor jurídico de la delegación de Paz de las FARC-, Iván Forero Exiliado Colombiano en España y dirigente del MOVICE; Carlos Montoya del Instituto Popular de Capacitación con sede en Medellín; Miguel Choza Fernández de OIDHACO, Adriana Benjumea de Humanas, y el economista Daniel Munevar, ex-asesor del Gobierno Ecuatoriano en temas económicos.



Algunos apartes de la Intervención de Imelda Daza:



El acuerdo de Paz está en su proceso de aplicación practica, de implementación, en esa medida se creó también una agrupación política, Voces de Paz y Reconciliación, de la cual yo hago parte como Vocera de Paz en la Cámara de Representantes, no somos un Partido Político, ni un Movimiento político, somos una agrupación política que es parte de la implementación del acuerdo; somos un grupo de opinión que tiene dos tareas muy importantes; la primera, ser Voceros del acuerdo en el congreso de la republica, de manera que cada proyecto que sea convertido en ley, en acto legislativo, se ajuste al espíritu y al contenido del acuerdo de Paz, que nada se cambie, nada se adicione, nada se tergiverse. Que las leyes que provengan del congreso, dentro de este periodo de vía rápida, de Fast Track, se ajusten plenamente a lo acordado en la habana y a lo refrendado en el teatro colon de Bogotá.



La segunda tarea que tenemos, es servir de facilitadores para generar las condiciones que requiere la conversión de las FARC en un nuevo Movimiento Político. Es una tarea difícil, por cuanto el sentimiento que albergan muchos colombianos frente a la expresión FARC, es de odio y repulsión, odio y repulsión que fueron promovidos dentro del Plan Colombia que Pastrana negoció con el gobierno de los Estados Unidos, mientras se adelantaban negociaciones en el Caguan, resultado de ese Plan Colombia fue un programa que se adelantó por parte de los grandes medios de comunicación para desprestigiar a la guerrilla de las FARC y colocarle los adjetivos que hoy nos endilgan a nosotros como Voceros de Paz en el congreso, y que yo no quiero repetir, porque bien conocidos son por la opinión publica.



Entonces nos corresponde explicarle al pueblo colombiano, que es de verdad la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP-, y que propósito tienen al convertirse en un nuevo Partido Político, para entonces hacer política sin armas.



Esa labor de facilitación la venimos haciendo paralelamente con nuestra tarea de veedores del acuerdo de Paz en el congreso de la republica.



Imelda Daza, denunció igualmente, las permanentes agresiones verbales, las presiones, engaños y mentiras por parte del Centro Democrático contra los Voceros de Paz en el congreso y contra el acuerdo firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP-



Apartes de la Intervención de Cesar Eduardo Loza.



Denuncio la vinculación y participación de las multinacionales en la represión y el exterminio contra el movimiento obrero y popular, y recordó la permanente criminalización de la protesta social, memorizando la masacre de los obreros bananeros en 1928 y la masacre de los obreros cementeros el 23 de Febrero de 1963 en Santa Bárbara-Antioquia-mientras desarrollaban una huelga contra la Empresa de Cementos el Cairo.



Dijo que las multinacionales ven la Paz como el instrumento y medio para extender su acción extractivita minera y energética expoliando mas las riquezas naturales del país, la explotación prudente y racional de los recursos naturales tiene que servir para la Paz, y no para la guerra como ha ocurrido hasta ahora; luego denunció la permanente persecución contra el Movimiento sindical y dijo que éste ha sido fuertemente impactado por el conflicto, para expresar luego, que desde 1977 al menos 483 organizaciones sindicales han sido víctimas de por lo menos un hecho violatorio de la vida, la libertad, o la integridad de alguno de los afiliados, y 322 de estas han visto morir asesinados por lo menos a uno de sus miembros.



El acuerdo final de paz es el piso del cual deben partir las reformas y las transformaciones tendientes a solucionar la crisis nacional, se debe avanzar mediante alianzas estratégicas para defender la paz, la implementación del acuerdo final, avanzar en el proceso con el E.L.N e iniciar el diálogo exploratorio con el EPL, las garantías para la vida, y las más amplias libertades para los colombianos, que pasa por el desmonte del paramilitarismo; llevar a cabo una reforma política profunda que permita disputar en condiciones de igualdad el gobierno por parte de los sectores populares y alternativos, la no privatización, ni venta de los activos y empresas del estado, reformas en el campo y la ruralidad colombiana para el buen vivir del campesino y el pueblo colombiano con soberanía alimentaria, el fortalecimiento y ampliación de las zonas de reserva campesina, reformas tendientes al incremento de los ingresos de los trabajadores y regresión de los TLC fueron otros de los temas expuestos en la intervención del dirigente sindical de la USO y miembro del Partido Comunista Colombiano,Carlos Eduardo Loza.



Apartes de la Intervención de Andrés Gil Vocero Nacional de la Marcha Patriótica y Dirigente de la ACVC.



Asistimos a un momento crucial para nuestro pueblo. Estamos en el tránsito de la guerra a la implementación de los acuerdos que permitirán cimentar la Paz estable y duradera, como quiera que enfrentamos estas circunstancias con la oposición radical y sistemática de la extrema derecha Colombiana, enmarcadas por un régimen político que mantiene el carácter represivo y excluyente, en consecuencia necesitamos forzar la voluntad política del gobierno y mover el establecimiento en dirección a los cambios que demanda el proceso de construcción de Paz, en este contexto resulta indispensable el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, y este escenario contribuye sustancialmente a este propósito.



Soy un líder del Movimiento político y social Marcha Patriótica, Movimiento que nació en el año 2012, con el propósito de aportar a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano, propender por la reparación integral de las víctimas, defender la soberanía popular, y posicionar la necesidad de una reforma agraria integral.



Permítanme, de manera preliminar, llamar la atención sobre la connotación geopolítica del acuerdo final para poner fin al conflicto interno firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP-La coyuntura latinoamericana está marcada por la distención y la normalización de las relaciones de Estados Unidos y Cuba, sin lugar a dudas, un triunfo político y diplomático de la revolución cubana, que crea un clima político favorable para la negociación, concertación, y reconciliación, como mecanismo para enfrentar los conflictos y las tensiones en el continente.



La firma del pacto político del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP-para poner fin al conflicto armado de 50 años en Colombia, se inscribe en este nuevo clima continental, un histórico triunfo político y diplomático del gobierno de Juan Manuel Santos y de las FARC-EP-, a pesar de la férrea oposición de la extrema derecha colombiana.

En todo caso debemos hacer todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para evitar que la nueva administración norte-americana se convierta en una amenaza para el proceso de construcción de Paz en Colombia, esto solo es posible con el apoyo y concurso de la comunidad internacional.



Algunos Momentos en la Intervención de Enrique Santiago, Asesor Jurídico de las FARC-EP- en las negociaciones y en la implementación de los acuerdos.



La implementación de los acuerdos es más trascendental que la firma de los mismos, pues si un acuerdo se firma y no se cumple pierde toda su trascendencia.



Manifestó que es ampliamente conocido que hay un importante atraso en la implementación, pero que desde luego no son las FARC las responsables de este atraso, las responsables son las distintas instituciones del estado. Denunció las modificaciones que al acuerdo original entre las FARC-EP- y el Gobierno colombiano le han hecho en el congreso de la republica, y dijo que esto puede afectar su aplicación y cumplimiento, igualmente expreso su preocupación ante el accionar del paramilitarismo y el incumplimiento por parte del gobierno a los compromisos contemplados en el acuerdo sobre este tema, y dijo además que la fiscalía se atraviesa y obstaculiza el funcionamiento, la aplicación, el seguimiento, implementación y cumplimiento a la JEP ,al exigir ser parte decisiva en su aplicación, cuando dicha entidad ha demostrado históricamente su incapacidad para administrar y aplicar justicia, y para combatir y enfrentar la impunidad en Colombia.



El accionar paramilitar fue denunciado por Carlos Montoya, quien explicó además, el maridaje y complicidad entre algunos dirigentes políticos, el paramilitarismo, las multinacionales, las empresas Bananeras, los funcionarios y las instituciones del estado, entre ellas la fiscalía, algunas notarias, entidades oficiales del sector agropecuario, su estrecha relación con el desplazamiento, el despojo y la concentración de la tierra, las masacres, los asesinatos y las desapariciones de líderes recuperadores de tierra, y defensores de derechos humanos.



Adriana Benjumea denuncio en su intervención el drama de las mujeres, cuyo cuerpo es convertido en botín de guerra por actores del conflicto, y dijo que la mayoría de estos delitos sexuales permanecen en la más completa impunidad.

Iván Forero, exiliado en el estado español y miembro del MOVICE, urgió en su intervención al Parlamento Europeo y a la comunidad Internacional a brindar el apoyo y la solidaridad a este acuerdo de Paz y manifestó la necesidad de rodear de apoyo el Proceso de conversaciones con el ELN, y de garantizar en los acuerdos de Paz y en su implementación los derechos de las victimas como garantía de una verdadera reconciliación y de una Paz justa y duradera.



Miguel Choza Fernández de OIDHACO manifestó en su intervención preocupación ante el accionar paramilitar y los continuos asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos, así como la permanente violación de los derechos humanos y la aberrante impunidad en que se mantienen estos casos, por lo que llamó a brindar el apoyo y permanente monitoreo para hacer una labor de acompañamiento, de denuncia y seguimiento a este flagelo.



La eurodiputada Marina Abiol de Izquierda Unida planteó que una vez más la Unión Europea, por seguidismo a Estados Unidos o falta de voz propia, ni estaba ni se le esperaba en las negociaciones, posición que debe cambiar si realmente pretende aportar a la paz de nuestro país.



En los oradores y oradoras fue generalizado el clamor para que el Parlamento Europeo, la Unión Europea y la Comunidad Internacional le exijan al gobierno y al Estado Colombiano el cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC, principalmente en el punto Agrario, el tema de los cultivos ilícitos, la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP-El Cese inmediato del sangriento exterminio contra la Marcha Patriótica, otros movimientos y Partidos de izquierda y el Movimiento popular, la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos, el desmonte inmediato del paramilitarismo, así como las plenas garantías y la protección física de los dirigentes y miembros de las FARC en su transición y conversión en Organización Política.



En las horas de la tarde, de 6 y 30 a 10 de la noche, con la moderación de David Cusatto, Imelda Daza, Andres Gil, y Cesar Eduardo Loza, intervinieron ante una nutrida asistencia en la Casa de América Latina en Bruselas-Bélgica.



Pedro Nolasco Présiga -Constituyente exiliados perseguidos por el Estado colombiano.